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        Çorum'da mangaldan kaynaklanan yangın nedeniyle 6 dekar alan zarar gördü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde yakılan mangaldan kaynaklanan yangın nedeniyle içinde ağaçların da bulunduğu 6 dekar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 21:28 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:32
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        Çorum'da mangaldan kaynaklanan yangın nedeniyle 6 dekar alan zarar gördü
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde yakılan mangaldan kaynaklanan yangın nedeniyle içinde ağaçların da bulunduğu 6 dekar alan zarar gördü.

        Okul Mahallesi Aktaş Mevkisinde M.A'ya ait bağ evinde yakılan mangaldan çıkan kıvılcımların otluk alana sıçraması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla söndürdüğü yangın nedeniyle içinde 8 ardıç ağacının da bulunduğu 6 dekar otluk alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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