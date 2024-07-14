Çorum'da mangaldan kaynaklanan yangın nedeniyle 6 dekar alan zarar gördü

Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla söndürdüğü yangın nedeniyle içinde 8 ardıç ağacının da bulunduğu 6 dekar otluk alan zarar gördü.

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