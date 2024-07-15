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        Çorum'da oğlunun öldüğü kazada yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi

        Çorum'un Alaca ilçesinde cipin dere yatağına devrildiği kazada oğlu ölen, kendisi de yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 15.07.2024 - 09:44
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        Çorum'da oğlunun öldüğü kazada yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi
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        Çorum'un Alaca ilçesinde cipin dere yatağına devrildiği kazada oğlu ölen, kendisi de yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

        Çorum-Yozgat kara yolunda oğlu uzman çavuş Murat Demirci'nin (24) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Kamile Babaieva (48), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Aynı kazada yaralanan Tülay Basım'ın tedavisi ise sürüyor.

        Alaca ilçesinde 12 Temmuz'da Murat Demirci idaresindeki 16 AFN 657 plakalı cip Çorum-Yozgat kara yolu Elicek mevkisinde dere yatağına devrilmişti. Kazada sürücü yaşamını yitirmiş, araçta bulunan ve yaralanan annesi Kamile Babaieva ile Basım hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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