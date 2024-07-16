Çorum'da gıda denetimleri sürüyor

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün fırın ve açıkta gıda satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, yaptığı yazılı açıklamada, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte gıda güvenliğinin öneminin arttığını belirtti.

Halk sağlığını korumak ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimleri artırdıklarını aktaran Göktekin, "Vatandaşlarımızın sofralarına güvenle ulaşabilecekleri gıdaları temin etmelerini sağlamak için ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte gıda güvenliğinin daha da önem kazandığının bilincindeyiz. Bu sebeple denetimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.