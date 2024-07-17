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        Çorum'da çıkan yangında depo ve 3 bin saman balyası yandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında depo ve içindeki 3 bin saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:25 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:25
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        Çorum'da çıkan yangında depo ve 3 bin saman balyası yandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında depo ve içindeki 3 bin saman balyası yandı.

        Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi'ndeki Murat Çağır'a ait depoda elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine depoya itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

        Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinelerince söndürülen yangında 3 bin saman balyası yandı, depoda hasar oluştu.

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