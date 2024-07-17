Çorum'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Bayat ilçesinde buzdolabının motorundan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle 1 ev kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Bayat ilçesinde buzdolabının motorundan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle 1 ev kullanılamaz hale geldi.
Kalınpelit köyünde Hasan Akçay'a ait ehşap evde, buzdolabının motorundan çıktığı değerlendirilen yangın meydana geldi.
İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bayat Belediyesi ve Bayat Orman İşletme Şefliğine bağlı itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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