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        Çorum'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 22:02 Güncelleme: 17.07.2024 - 22:02
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        Çorum'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

        Tepeyolaltı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla söndürdü.

        Yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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