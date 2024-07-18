Çorum'un İskilip ilçesinde Aile Destek Merkezi açıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi açıldı.

Vali Zülkif Dağlı, 106 kursiyerin eğitim gördüğü merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, burada kadınların ve çocukların verimli zaman geçirebileceğini söyledi.

Çorum merkezde 2, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde birer tane aile destek merkezi bulunduğunu belirten Dağlı, kentteki 5. merkezin de İskilip ilçesine açıldığını bildirdi.

Dağlı, talep olması durumunda farklı bölge ve mahallelerde de yeni merkezlerin açılabileceğini kaydetti.