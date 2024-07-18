Çorum'da seyir halindeyken otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Volkan Serttaş idaresindeki 39 ABN 144 plakalı otomobilin motor bölümünde seyir halendeyken D100 kara yolunun 2. kilometresinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
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