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        Alaca'da TOKİ Camisi'nin temeli atıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde TOKİ Camisi'nin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:39
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        Alaca'da TOKİ Camisi'nin temeli atıldı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde TOKİ Camisi'nin temeli atıldı.

        Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Denizhan Mahallesi'nde inşa edilecek caminin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, seçim döneminde söz verdiği yatırımlardan birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        TOKİ sakinleriyle birlikte istişare ederek, önceden başlanan projede değişikliğe gidildiğini belirten Arslan, "Caminin üstü Kur’an kursu olarak projelendirilmişti. Kur’an kursunu iptal ederek tekrar güzel bir cami olarak projelendirdik." dedi.

        Bu süreçte TOKİ Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni kurduklarını dile getiren Arslan, "Temel için demir, çimento desteği veren hayırseverlerimiz var, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Camimiz inşallah yakın zamanda tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

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