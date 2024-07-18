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        Çorum'da bir kişi akrep sokması sonucu yaralandı

        Çorum'da akrep sokması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:32 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:32
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        Çorum'da bir kişi akrep sokması sonucu yaralandı
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        Çorum'da akrep sokması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Mevkisinde yaşayan A.K. (77), evinin bahçesinde çalıştığı sırada akrep sokması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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