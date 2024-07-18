Çorum'da parayı ilaç kutusuna sakladığı belirlenen dilenciye para cezası
Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin, dilenerek kazandığı değerlendirilen 400 lirayı çantasındaki ilaç kutusuna sakladığı tespit edildi.
Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin, dilenerek kazandığı değerlendirilen 400 lirayı çantasındaki ilaç kutusuna sakladığı tespit edildi.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik çalışma yaptı.
Kent merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan G.K, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.
Burada üst araması yapılan G.K'den, çantasındaki ilaç kutusuna saklanmış halde 400 lira çıktı.
Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen paraya el konulurken G.K'ye idari para cezası uygulandı.
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