Çorum'da çıkan yangında 2 dekar ormanlık alan zarar gördü

Dodurga Orman İşletme Şefliği ve Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince, vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 dekar orman arazisi zarar gördü.

Çakırkırağan mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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