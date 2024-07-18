Çorum'da çıkan yangında 2 dekar ormanlık alan zarar gördü
Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 dekar orman arazisi zarar gördü.
Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 dekar orman arazisi zarar gördü.
Çakırkırağan mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dodurga Orman İşletme Şefliği ve Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince, vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 dekar orman arazisi zarar gördü.
Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.
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