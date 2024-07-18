Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da çıkan yangında 2 dekar ormanlık alan zarar gördü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 dekar orman arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 21:27 Güncelleme: 18.07.2024 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da çıkan yangında 2 dekar ormanlık alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 dekar orman arazisi zarar gördü.

        Çakırkırağan mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Dodurga Orman İşletme Şefliği ve Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince, vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 dekar orman arazisi zarar gördü.

        Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        İsrail'in önergesine BM'den tepki
        İsrail'in önergesine BM'den tepki
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı

        Benzer Haberler

        Çorum'da parayı ilaç kutusuna sakladığı belirlenen dilenciye para cezası
        Çorum'da parayı ilaç kutusuna sakladığı belirlenen dilenciye para cezası
        Çorum'da üzerine kapı düşen kişi hastanede vefat etti
        Çorum'da üzerine kapı düşen kişi hastanede vefat etti
        Çorum'da bir kişi akrep sokması sonucu yaralandı
        Çorum'da bir kişi akrep sokması sonucu yaralandı
        Alaca'da TOKİ Camisi'nin temeli atıldı
        Alaca'da TOKİ Camisi'nin temeli atıldı
        Çorum'da seyir halindeyken otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndür...
        Çorum'da seyir halindeyken otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndür...
        Çorum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Çorum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı