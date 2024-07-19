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        Çorum'da 1 kişinin öldüğü kazada olay yerinden kaçan sürücü tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:02 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:02
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        Çorum'da 1 kişinin öldüğü kazada olay yerinden kaçan sürücü tutuklandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        19 AK 272 plakalı otomobille Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarında kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü M.C.D, jandarma ekiplerince kaza yerine yakın bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alaca Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        M.C.D. idaresindeki 19 AK 272 plakalı otomobil dün, Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan Rübeyda Eryılmaz hayatını kaybetmiş, Ahmet Talha K, Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralanmış, sürücü ise kaza yerinden uzaklaşmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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