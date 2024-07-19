Çorum'da 1 kişinin öldüğü kazada olay yerinden kaçan sürücü tutuklandı

M.C.D. idaresindeki 19 AK 272 plakalı otomobil dün, Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan Rübeyda Eryılmaz hayatını kaybetmiş, Ahmet Talha K, Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralanmış, sürücü ise kaza yerinden uzaklaşmıştı.

19 AK 272 plakalı otomobille Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarında kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü M.C.D, jandarma ekiplerince kaza yerine yakın bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

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