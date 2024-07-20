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        Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 03:05 Güncelleme: 20.07.2024 - 03:05
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        Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Bilal G. (50) idaresindeki 06 FB 6141 plakalı minibüs, Dodurga-İskilip kara yolu Çiftlik köyü kavşağında Enes Malik B'nin (18) kullandığı 19 UH 256 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ve motosiklette bulunan Abdullah S. (17) yaralandı.

        Enes Malik B. ve Abdullah S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Bilal G. ise Dodurga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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