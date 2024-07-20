İskilip'te "Dünden Bu Güne Şehir Parkı Sergisi" açıldı

Çorum'un İskilip ilçesindeki 89 yıllık Şehir Parkı'na ait farklı dönemlerde çekilen fotoğrafların yer aldığı "Dünden Bu Güne Şehir Parkı Sergisi" açıldı.

Fotoğraf sanatçısı Ömer Erdoğan'ın derlediği 1935 yılından bu güne çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi için açılış töreni düzenlendi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, açılış töreninde yaptığı konuşmada, serginin İskilip'in kadim bir şehir olduğunu gösterdiğini söyledi.

Her ilçede bu değerlerin bulunamayacağını, İskilip'te zengin bir kültür birikiminin olduğunu ifade eden Polat, Şehir Parkı'nın da ilçenin önemli değerlerinden olduğunu kaydetti.