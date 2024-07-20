Çorum'da amcasını öldüren saldırgan diğer amcasının oğlunu da yaraladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde 1 kişi silahla ateş ederek amcasını öldürdü, diğer amcasının oğlunu da yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Öbektaş köyü Yayla Mevkisi'nde Müslüm Ç. (32) ve Sadık Ç. (30) ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen akrabaları Sadık Ç. (17) ve Hüseyin Ç. (39) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık Ç. (30), tabancayla ateş ederek amcası Hüseyin Ç. ve diğer amcasının oğlu Sadık Ç'yi (17) yaraladıktan sonra, Müslüm Ç. ile olay yerinden kaçtı.