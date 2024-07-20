Çorum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Sarp kayalıklardan oluşan bölgeye itfaiye araçlarının ulaşamamasından dolayı yangının havadan söndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.

İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Karadan ulaşımının olmadığı bölgedeki yangın söndürme çalışmaları havadan yürütüldü. Öte yandan iş makineleriyle itfaiye ekiplerine yol açmak için çalışmalar devam ediyor.

Maksutlu köyü yakınlarında bulunan İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangının büyümemesi için Kargı Orman İşletme Şefliği ekiplerince çevrede tedbir alındı.

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