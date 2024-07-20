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        Çorum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:00
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        Çorum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Maksutlu köyü yakınlarında bulunan İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangının büyümemesi için Kargı Orman İşletme Şefliği ekiplerince çevrede tedbir alındı.

        Karadan ulaşımının olmadığı bölgedeki yangın söndürme çalışmaları havadan yürütüldü. Öte yandan iş makineleriyle itfaiye ekiplerine yol açmak için çalışmalar devam ediyor.

        İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

        Sarp kayalıklardan oluşan bölgeye itfaiye araçlarının ulaşamamasından dolayı yangının havadan söndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.

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