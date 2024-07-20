Sungurlu'da çıkan anız yangını söndürüldü

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla yangını söndürdü.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına köylüler traktörleriyle müdahale etti.

Arifegazili köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Sungurlu'da çıkan anız yangını, itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

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