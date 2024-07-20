Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        GÜNCELLEME - Çorum'da çıkan orman yangınında yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü

        Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 18:14 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çorum'da çıkan orman yangınında yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Maksutlu köyü yakınlarında bulunan İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangının büyümemesi için Kargı Orman İşletme Şefliği ekiplerince çevrede tedbir alındı.

        Karadan ulaşımının olmadığı bölgedeki yangın söndürme çalışmaları havadan yürütüldü. İş makineleriyle itfaiye ekiplerine yol açmak için çalışma yapıldı.

        Vali ZÜlkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek gerilim hattından çıkan yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bilgisini verdi.

        Yangın ihbarının ardından Kargı Orman İşletme Şefliğinin ilk müdahaleyi yaptığını belirten Dağlı, "Arazinin çok eğimli olması nedeniyle helikopter talep edilmiştir. Amasya Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Çorum, Amasya, Tosya Orman İşletme müdürlüklerinden takviye ekipler istenmiş, 20 teknik eleman, 115 işçi, 12 ilk müdahale, 9 hizmet aracı, 10 arazöz, 4 su ikmal, 2 dozer, kamyon, kepçe ve greyder, Osmancık ve Kargı Özel İdaresi'nden 4 su tankeri takviye ekiplerle müdahale etkin bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

        "Yangın yüksek gerilim hattından çıkmıştır. 28 No'lu bölmede 4,8 hektar tepe yangını, 13,3 hektar örtü yangını, 29 No'lu bölmede meşçere tipinde 2,2 hektar örtü yangını şeklinde gerçekleşmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında yaklaşık 25-30 hektar alan zarar görmüştür. Net alan, çalışmalar tamamen bittiğinde belli olacaktır."

        Öte yandan yangına havadan müdahale edilmesi cep telefonu ile kaydedildi.

        ​​​​​​​İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, sarp kayalıklardan oluşan bölgeye itfaiye araçlarının ulaşamamasından dolayı yangının havadan söndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum'da sıcak asfalt eritti
        Bodrum'da sıcak asfalt eritti
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!

        Benzer Haberler

        Sungurlu'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Sungurlu'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Çorumlu esnafın Filistin hassasiyeti
        Çorumlu esnafın Filistin hassasiyeti
        Akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Çorum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Çorum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Çorum'da amcasını öldüren saldırgan diğer amcasının oğlunu da yaraladı
        Çorum'da amcasını öldüren saldırgan diğer amcasının oğlunu da yaraladı
        Çorum'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Çorum'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı