Çorum'dan kısa kısa

Çorum’da bir kişi engelli vatandaşın başına taşla vurarak yaraladı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 18. Sokak'taki boş arsada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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