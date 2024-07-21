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        Çorum'da bir kişi tartıştığı kişiyi darp edip bıçakladı

        Çorum'da bir kişi tartıştığı kişi tarafından darp edildikten sonra bıçaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 10:07 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:10
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        Çorum'da bir kişi tartıştığı kişiyi darp edip bıçakladı
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        Çorum'da bir kişi tartıştığı kişi tarafından darp edildikten sonra bıçaklandı.

        Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi'nde H.T. ile H.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, H.T’yi darp ettikten sonra bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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