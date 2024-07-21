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        Çorum'da sahipsiz hayvanlar doğal yaşam alanlarına taşınacak

        Çorum'da, Valilik ve 16 belediyenin katılımıyla kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği bünyesinde, sahipsiz hayvanlar için il genelinde doğal yaşam alanları oluşturulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:14
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        Çorum'da sahipsiz hayvanlar doğal yaşam alanlarına taşınacak
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        Çorum'da, Valilik ve 16 belediyenin katılımıyla kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği bünyesinde, sahipsiz hayvanlar için il genelinde doğal yaşam alanları oluşturulacak.

        Kentte sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaların mahalli idarelerle işbirliği içinde yürütülmesi amacıyla, 30 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kuruldu.

        Birliğin bütçesi için üyelerin, bir önceki yıl gerçekleşen bütçelerinin binde 5'i oranında katkı yapması, katkı yapmayı ihmal eden belediyelerin ise merkezi bütçeden sağladıkları gelirden kesinti yapılması kararlaştırıldı.

        Ayrıca kent merkezi, ilçeler ve köylerdeki sahipsiz hayvanların toplanacağı ve kontrollü şekilde yaşamlarını sürdüreceği 4 doğal yaşam alanı oluşturulmasına karar verildi.

        Kent merkezi ile Osmancık, İskilip ve Sungurlu ilçelerindeki yüzlerce dönüm alana kurulacak 4 doğal yaşam alanında, hayvanların beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

        - "Bu uygulamanın Türkiye'ye örnek olabileceği kanaatindeyiz"

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlar konusunun sürekli gündemde olduğunu belirterek, "Çorum Belediyesi olarak bizim de bir önerimiz var. Ortak akılla ürettiğimiz, tarafları bir araya getirerek, uzun istişareler neticesinde olgunlaştırdığımız bir birlik kurduk. Bu uygulamanın Türkiye'ye örnek olabileceği kanaatindeyiz." dedi.

        Mahalli idareler işbirliği yapmadan sahipsiz hayvanlarla ilgili problemlerin giderilemeyeceğine inandığını dile getiren Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kurulan birliğin hızla çalışmaya başladığını kaydetti.

        - 11 ayda 5 bin sahipsiz hayvanı kısırlaştırıldı

        Birlik çatısı altında 11 ayda, kent merkezi ve ilçelerde 5 bin sahipsiz hayvanı kısırlaştırdıklarını bildiren Aşgın, Türkiye'de ilk kez köylerde de kısırlaştırma çalışması yaptıklarını aktardı.

        Sahipsiz hayvanları parmaklıklar ardına koymak yerine doğal yaşam alanlarında barınmalarını sağlamak amacıyla arayışa girdiklerini anlatan Aşgın, "Kısırlaştırdığımız hayvanları doğal yaşam alanında iaşe ve ibatesini karşılamak suretiyle hayatlarını daha huzurlu, rahat ve kimseye zarar vermeden sürdürmelerini sağlamak istedik." diye konuştu.

        Doğal yaşam alanları için genellikle orman vasfı bulunan alanları tercih ettiklerini ifade eden Aşgın, şöyle devam etti:

        "Dört farklı alanın tahsisi tamamlandı. Çorum merkezde, Çatak yolu üzerinde 75 bin metrekare alan, doğal yaşam alanı yapılması için birliğimize tahsis edildi. Orada çalışmalar başladı, kısa süre içinde oluşturacağız. Bundan sonra merkez ve ilçelerimizde kısırlaştırdığımız hayvanları bu 4 farklı noktadaki doğal yaşam alanlarına götüreceğiz."

        Etrafı tel örgü ile çevrilecek 75 bin metrekarelik doğal yaşam alanında veterinerlik hizmeti alanı, hayvanların soğuk ve sıcaktan korunacağı alanlar, hayvanlar için gezi alanı gibi birimlerin olacağına belirten Aşgın, isteyen hayvanseverlerin doğal yaşam alanında hayvanları ziyaret edebileceğini, besleme ve bakım yapabileceğini söyledi.

        Birlik sayesinde devlet, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, halk ve hayvanseverlerin hep birlikte sorunun çözümüne katkı verme fırsatı bulduğunun altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

        "Çorum'da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayınlanarak kurulan birlik, sokak hayvanları tartışmalarının yapıldığı ortamda verimli bir çözüm olabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize, tüm taraflara bu çözüm önerimizi sunuyoruz. Değerlendirilsin, eğer tüm taraflar uygun kanaat getirmişse biz tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Bizim için neticede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmış olan kanun esastır. Belediyeler olarak süreci izliyoruz. Kanun hangi şekilde çıkarsa, kanunun gereklerini en güzel şekilde yapmanın mücadelesini vereceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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