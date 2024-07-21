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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 22:34 Güncelleme: 21.07.2024 - 22:34
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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
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        Çorum’da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. (17), bıçak darbeleriyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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