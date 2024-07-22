Çorum'da iki pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Çorum'un Kargı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Çorum'un Kargı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Y.Ç. idaresindeki 34 PL 0829 plakalı pikap, Kargı-Sinop kara yolu Çal Baba Geçidi yakınlarında, M.S'nin kullandığı 34 EYT 211 plakalı pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Mediha Ç. yaşamını yitirdi, sürücüler ile M.Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kargı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mediha Ç'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.
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