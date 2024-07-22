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        Çorum'da iki pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:26
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        Çorum'da iki pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Kargı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Y.Ç. idaresindeki 34 PL 0829 plakalı pikap, Kargı-Sinop kara yolu Çal Baba Geçidi yakınlarında, M.S'nin kullandığı 34 EYT 211 plakalı pikapla çarpıştı.

        İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Mediha Ç. yaşamını yitirdi, sürücüler ile M.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kargı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mediha Ç'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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