Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bir kişi eski iş ortağı tarafından silahla yaralandı

        Çorum'da bir kişi, kendisini konuşmak için çağıran eski iş ortağı tarafından silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:16 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bir kişi eski iş ortağı tarafından silahla yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da bir kişi, kendisini konuşmak için çağıran eski iş ortağı tarafından silahla yaralandı.

        Murat Ç. (26), konuşmak için kendisini çağıran eski iş ortağı Taner S. (22) ile Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17. Sokak'ta buluştu.

        İkili bir süre konuştuktan sonra Taner S, aracındaki tüfekle Murat Ç'ye ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı.

        Yaralı Murat Ç, yakınları tarafından bölgeye yakın bir sağlık kuruluşuna getirildi.

        Murat Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.

        Yaralının yakınlarınca olay esnasında zanlının yanında olduğu iddia edilen ve hastaneye gelen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

        Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var
        Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor

        Benzer Haberler

        Çorum'da iki pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da iki pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Sokakta yürürken başına taşla vuruldu; o anlar kamerada
        Sokakta yürürken başına taşla vuruldu; o anlar kamerada
        Çorum'da sahipsiz hayvanlar doğal yaşam alanlarına taşınacak
        Çorum'da sahipsiz hayvanlar doğal yaşam alanlarına taşınacak
        Hitit Üniversitesinde kalp krizi sonrası hasarlı dokuyu iyileştirecek biyom...
        Hitit Üniversitesinde kalp krizi sonrası hasarlı dokuyu iyileştirecek biyom...
        Çorum'da yanan otomobil söndürüldü
        Çorum'da yanan otomobil söndürüldü