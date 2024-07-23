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        Çorum'da ambalajlı ürün üretimi yapan tesisler denetlendi

        Çorum İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce kentte hazır ambalajlı mamul üretimi yapılan işletmelerin denetlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:36
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        Çorum'da ambalajlı ürün üretimi yapan tesisler denetlendi
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        Çorum İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce kentte hazır ambalajlı mamul üretimi yapılan işletmelerin denetlendiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü piyasa gözetimi ve denetimi personeli, şeker, un ve unlu mamuller, bakliyat ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıda maddeleri ile kolonya, sabun, adblue, mangal kömürü, deterjan gibi gıda dışı ürünlerde ağırlık ve hacim denetimi yaptı.

        Tüketicilerin eksik ürün almaması, imalatçıların da fazla ürün doldurarak kaynak israfına mahal vermemek amacıyla yapılan denetimlerde, 5 gramdan 10 kilograma, 5 mililitreden 10 litreye kadar hazır ambalajlı mamuller, ağırlık ve hacim açısından incelendi.

        Ürün ambalajı ürünün dolu hali tartılırken üzerinde dolum miktarları yazım şekli ve boyutu, ihtiyari "e" işareti, marka, model, parti numarası, üretici adı, adresi, iletişim bilgileri ile üretimde kullanılan tartı aletleri kontrol edildi.

        Kontrollerin devam edeceği belirtilen açıklamada, vatandaşların şüpheli durumları Alo 130 şikayet hattı veya 444 61 00 numaralı telefona ihbarda bulunabilecekleri vurgulandı.

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