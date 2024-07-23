Çorum'da Çocuk Üniversitesi altıncı kez açılacak

Açıklamada başvuruların Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (HİTİTSEM) yapılması gerektiği aktarıldı.

2013, 2014 ve 2015 doğumlu çocukların başvurabileceği projede çocuklara akademik ortamda anatomiye giriş, bağımlılıkla mücadele, müzik, jimnastik, deneylerin renkli dünyası, DNA okulu, drama atölyesi, ebru atölyesi, endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti, hijyen eğitimi, Hitit uygarlığı atölyesi, iş güvenliği atölyesi, mikropların dünyası, nano dünyaya yolculuk, nörogörüntüleme teknikleri, storigami ve yaşam bulguları konularında eğitim verilecek.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Temmuz'da başlayan kayıt dönemi 26 Temmuz'da sona erecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.