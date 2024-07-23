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        Çorum'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

        Çorum'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan traktör sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:45
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        Çorum'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
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        Çorum'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan traktör sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Mehmet A. (49) idaresindeki 63 AFV 476 plakalı tır, Çorum-Alaca kara yolu Çayhatap köyü yakınlarında Bektaş O'nun (42) kullandığı 19 AEY 623 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çarpışma nedeniyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        İhbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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