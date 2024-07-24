İskilip'te polis ekipleri huzur uygulaması yaptı

İlçe girişi ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda kurulan noktalarda ekipler, durdurulan 47 araç ve sürücüsü, trafik yönetmelikleri kapsamında incelendi.

İskilip Emniyet Müdürlüğünce ilçede huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla yapılan huzur uygulaması kapsamında 12 noktada uygulama noktası oluşturuldu.

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