Ortaköy Kaymakamı Muhammed Sağır, görevine başladı
Ortaköy Kaymakamı Muhammed Sağır, görevine başladı.
Ortaköy Kaymakamı Muhammed Sağır, görevine başladı.
Konya'nın Yalıhüyük Kaymakamlığından Ortaköy'e atanan Sağır, Ortaköy Kaymakamlığı önünde kamu kurumlarının temsilcileri tarafından karşılandı.
Sağır, daha sonra makamında geçerek görevine başladı.
Burada ilçedeki kamu kuruluşlarının temsilcilerini kabul eden Sağır, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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