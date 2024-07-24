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        Ortaköy Kaymakamı Muhammed Sağır, görevine başladı

        Ortaköy Kaymakamı Muhammed Sağır, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:09
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        Ortaköy Kaymakamı Muhammed Sağır, görevine başladı
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        Ortaköy Kaymakamı Muhammed Sağır, görevine başladı.

        Konya'nın Yalıhüyük Kaymakamlığından Ortaköy'e atanan Sağır, Ortaköy Kaymakamlığı önünde kamu kurumlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

        Sağır, daha sonra makamında geçerek görevine başladı.

        Burada ilçedeki kamu kuruluşlarının temsilcilerini kabul eden Sağır, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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