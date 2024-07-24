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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çorum'un İskilip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:13
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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Çorum'un İskilip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Başmakcı köyünde Mehmet Kılpelit'in (72) kullandığı traktör şarampole devrildi.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kılpelit'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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