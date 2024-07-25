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        Çorum'da Emniyet binasından kaçmaya çalışırken 2. kattan düşen yabancı uyruklu yaralandı

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü binasından kaçmaya çalışırken 2. kattan düşen yabancı uyruklu kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 08:49 Güncelleme: 25.07.2024 - 08:49
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        Çorum'da Emniyet binasından kaçmaya çalışırken 2. kattan düşen yabancı uyruklu yaralandı
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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü binasından kaçmaya çalışırken 2. kattan düşen yabancı uyruklu kişi yaralandı.

        Sınır dışı edilmek üzere gözlem altına alınan Irak uyruklu Abdülhak Maaroof Abet Aldourı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde sınır dışı işlemlerinin yapıldığı sırada pencereden kaçmaya çalışırken 2. kattan düştü.

        Yaralanan Aldourı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vücudunda çok sayıda kırık olan yaralı, ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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