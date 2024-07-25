Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Boran Eker (64) idaresindeki traktör Tatar köyü ile Aksungur köyü yolunda devrildi.

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