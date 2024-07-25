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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çorum'da devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 08:59 Güncelleme: 25.07.2024 - 08:59
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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Çorum’da devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü.

        Alınan bilgiye göre, Boran Eker (64) idaresindeki traktör Tatar köyü ile Aksungur köyü yolunda devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Boran Eker olay yerinde hayatını kaybederken eşi Songül Eker (64) yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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