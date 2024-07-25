Çorum'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Çorum'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Çorum'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Hasta ve refakatçısını hastaneye götüren Mahmut K. idaresindeki 19 EP 542 plakalı ambulans ile Hüseyin Ö'nün kullandığı 19 ER950 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra sağlık personeli Taha Can S. ve Hediye Ş. ile ambulansta bulunan Fatma T. ve Altın D. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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