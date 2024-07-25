Çorum'da motosiklet yayaya çarptı, 3 kişi yaralandı
Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Çorum’da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Engin Ç. (20) idaresindeki motosiklet, Kale Mahallesi Milönü Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen Meryem E'ye (24) çarparak devrildi.
Kazada sürücü ve yaya ile motosikletteki Fatma H. (23) yaralandı.
Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
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