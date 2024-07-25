Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde tarlaya devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde tarlaya devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.
Ayhan G. idaresindeki 06 BSF 263 plakalı otomobil, Elmapınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden Remziye G. ve Arzu G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
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