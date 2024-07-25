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        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde tarlaya devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:44
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        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde tarlaya devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Ayhan G. idaresindeki 06 BSF 263 plakalı otomobil, Elmapınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden Remziye G. ve Arzu G. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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