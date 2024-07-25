Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden Remziye G. ve Arzu G. yaralandı.

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