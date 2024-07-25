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        Çorum'da devrilen araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Çorum'da hafif ticari aracın devrildiği kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:54 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:54
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        Çorum'da devrilen araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı
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        Çorum'da hafif ticari aracın devrildiği kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Mustafa K. (40) idaresindeki 17 ACT 443 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Alaca kara yolu Babaoğlu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Esile K. (12), Rana K. (40) ve Sait K. (7) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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