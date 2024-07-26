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        Çorum'da İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Çorum Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:01
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        Çorum'da İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Çorum Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı.

        Dağlı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, kentte toplam tutarı 40 milyar 27 milyon lira olan 431 yatırım projesinin yürütüldüğünü söyledi.

        431 projenin 35'inin tamamlandığını, 159'unun devam ettiğini belirten Dağlı, 171 projenin, ihale aşamasında olduğunu, 66 projenin de çeşitli nedenlerle henüz başlatılamadığını kaydetti.

        Dağlı, 2024 yılı için gönderilen 3 milyar 599 milyon liranın 1 milyar 417 milyon lirasının harcandığını bildirdi.

        Daha sonra çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri, kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında kaymakam ve belediye başkanlarını bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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