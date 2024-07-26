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        Çorum'da kurallara uymayan 11 motosikletliye 63 bin 959 lira ceza kesildi

        Çorum'da kurallara uymayan 11 motosiklet sürücüsüne 63 bin 959 lira ceza uygulandı, 5 motosiklet ise trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:26 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:26
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        Çorum'da kurallara uymayan 11 motosikletliye 63 bin 959 lira ceza kesildi
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        Çorum'da kurallara uymayan 11 motosiklet sürücüsüne 63 bin 959 lira ceza uygulandı, 5 motosiklet ise trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) motosikletlerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, uygunsuz park ettiği ya da trafiğe kapalı alanlarda kullanıldığına yönelik yapılan ihbarların ardından denetimlerini artırdı.

        Gazi ve İnönü caddeleri ile trafiğe kapalı Eğridere Çarşısı'nda denetim yapan ekipler, trafiği tehlikeye düşüren, trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanan, yaya geçitlerini kullanan ve ehliyetsiz motosiklet kullanan 11 sürücüye toplam 63 bin 959 lira para cezası uyguladı.

        Denetimlerde ayrıca gerekli şartları taşımadığı belirlenen 5 motosiklet de trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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