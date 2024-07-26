Çorum'da kurallara uymayan 11 motosikletliye 63 bin 959 lira ceza kesildi

Çorum'da kurallara uymayan 11 motosiklet sürücüsüne 63 bin 959 lira ceza uygulandı, 5 motosiklet ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) motosikletlerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, uygunsuz park ettiği ya da trafiğe kapalı alanlarda kullanıldığına yönelik yapılan ihbarların ardından denetimlerini artırdı.

Gazi ve İnönü caddeleri ile trafiğe kapalı Eğridere Çarşısı'nda denetim yapan ekipler, trafiği tehlikeye düşüren, trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanan, yaya geçitlerini kullanan ve ehliyetsiz motosiklet kullanan 11 sürücüye toplam 63 bin 959 lira para cezası uyguladı.