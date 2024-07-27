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        Çorum'da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:52
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        Çorum'da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        T.Ç. idaresindeki 06 ENB 236 plakalı kamyonda, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kamyonun kupa bölümünde çıkan yangın, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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