Çorum'da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
T.Ç. idaresindeki 06 ENB 236 plakalı kamyonda, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonun kupa bölümünde çıkan yangın, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi.
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