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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 21:14 Güncelleme: 27.07.2024 - 21:14
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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        M.T. (54) idaresindeki traktör, Çorum-İskilip kara yolu Kanara mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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