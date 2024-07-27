Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Çorum'un İskilip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'un İskilip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
M.T. (54) idaresindeki traktör, Çorum-İskilip kara yolu Kanara mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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