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        Havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin antikanser özelliği belirlendi

        Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin akciğer hücreleri üzerindeki antikanser özelliklerinin belirlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:05 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:05
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        Havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin antikanser özelliği belirlendi
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        Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin akciğer hücreleri üzerindeki antikanser özelliklerinin belirlendiği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesinde, Mühendislik Fakültesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, doğal ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilebilen melaninin özelliklerini araştırmaya yönelik çalışma başlattı.

        TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmayla, havuç kabuğundan elde edilen melaninin, akciğer hücreleri üzerindeki antikanser özellikleri ortaya konuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Müjdeci, çalışmada ulaşılan bulguların, biyoteknoloji ve kanser tedavisi alanlarında yeni ufuklar açma potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

        Proje kapsamında birçok tarımsal üründen melanin elde etmek üzere çalışma yaptıklarını bildiren Müjdeci, "Melanin üretirken bölgedeki havuç kabuğu, karpuz kabuğu, kavun kabuğu, soğan kabuğu ve melas üzerinde deneme yaptık. En yüksek miktarda melaninin havuç kabuğundan elde edildiğini tespit ettik. Daha sonra yaptığımız ileri çalışmalarda ise melaninin aynı zamanda antikanser ve antioksidan özelliklerini ortaya koymuş olduk." ifadelerini kullandı.

        Araştırmanın çöp kategorisinde bulunan organik atıkların değerli birer ham madde olarak kullanılabileceğini ortaya koyduğunun altını çizen Müjdeci, şunları kaydetti:

        "Havuç kabuğundan elde ettiğimiz melanin, akciğer hücreleri üzerinde belirgin antikanser özellikler sergiledi. Bu bulgular, gelecekteki kanser tedavisi yöntemleri için umut vaat ediyor ve biyoteknoloji laboratuvarımızın üretim odaklı çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Melaninin antikanser özelliklerinin yanı sıra, aynı zamanda bir renk maddesi olarak diğer potansiyel kullanım alanları arasında kozmetik ürünler, gıda katkı maddeleri ve biyomalzeme üretimi gibi farklı endüstriler bulunmaktadır. Bu çok yönlü bileşik, çeşitli sektörlerde inovatif çözümler sunma kapasitesine sahiptir."​​​​​​​

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