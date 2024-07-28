Çorum'da yolda yürürken düşen kişi hayatını kaybetti
Çorum'un Mecitözü ilçesinde yürüdüğü sırada yere düşen kişi hayatını kaybetti.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde yürüdüğü sırada yere düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Kalecik köyünde yaşayan Birol Çakır (61), ikametine gittiği esnada yere düştü.
İhbar üzerine köye sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde Çakır'ın hayatını kaybetti belirlendi.
Çakır'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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