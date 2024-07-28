Çorum'da kayalıklardan düşen kişi öldü
Çorum'un Bayat ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Çorum'un Bayat ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kuruçay köyünde yaşayan Ali Durulmaz (90), arazideki su borularını kontrol etmeye giderken kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, düşme sonucu başına darbe alan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Durulmaz'ın cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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