Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kayalıklardan düşen kişi öldü

        Çorum'un Bayat ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 22:33 Güncelleme: 28.07.2024 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kayalıklardan düşen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Bayat ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kuruçay köyünde yaşayan Ali Durulmaz (90), arazideki su borularını kontrol etmeye giderken kayalıklardan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, düşme sonucu başına darbe alan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Durulmaz'ın cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!

        Benzer Haberler

        Çorum'da yolda yürürken düşen kişi hayatını kaybetti
        Çorum'da yolda yürürken düşen kişi hayatını kaybetti
        Havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin antikanser özelliği belirl...
        Havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin antikanser özelliği belirl...
        Çorum'da il genelinde huzur ve asayiş uygulaması yapıldı
        Çorum'da il genelinde huzur ve asayiş uygulaması yapıldı
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Anadolu'daki 4 bilimsel kazı Hitit Üniversitesi akademisyenlerinin başkanlı...
        Anadolu'daki 4 bilimsel kazı Hitit Üniversitesi akademisyenlerinin başkanlı...
        Çorum'da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da yanan kamyon kullanılamaz hale geldi