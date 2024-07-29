Çorum'da iki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı

Yaralı halde olay yerinden kaçarak eve giden iki çocuk, ailelerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

F. K. (16) ile Y. K. (15), Saat Kulesi civarında girdikleri bir markette kendilerinden para talep eden tanımadıkları kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

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