Çorum'da iki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı
Çorum'da iki çocuk, kendilerinden para isteyen kimliği belirsiz kişilerce bıçaklı saldırıda yaralandı.
Çorum’da iki çocuk, kendilerinden para isteyen kimliği belirsiz kişilerce bıçaklı saldırıda yaralandı.
F. K. (16) ile Y. K. (15), Saat Kulesi civarında girdikleri bir markette kendilerinden para talep eden tanımadıkları kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.
Yaralı halde olay yerinden kaçarak eve giden iki çocuk, ailelerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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