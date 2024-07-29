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        Çorum'da bulundukları araca silahla ateş edilen baba ve oğlu yaralandı

        Çorum'da içinde aile bulunan otomobile pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda baba ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:28
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        Çorum'da bulundukları araca silahla ateş edilen baba ve oğlu yaralandı
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        Çorum'da içinde aile bulunan otomobile pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda baba ve oğlu yaralandı.

        Fatih K. (34), ailesiyle birlikte 05 ADY 392 plakalı aracı ile Çomar Barajı'nda seyir halindeyken önceden husumetli olduğu Özgür G. (18) ve Sezgin G'nin (34) silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fatih K, koluna ve bacağına isabet eden saçmalarla, 8 yaşındaki oğlu Ç.K. ise kırılan cam parçalarının bacağına batması sonucu yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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