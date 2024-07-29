Osmancık Kaymakamı Duman, görevine başladı
Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, görevine başladı.
Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, görevine başladı.
Van’ın Tuşba Kaymakamlığı’ndan Osmancık’a atanan Duman, Hükümet Konağı önünde Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve kamu kurumlarının temsilcileri tarafından karşılandı.
Kamu kurumlarının temsilcileriyle bir toplantı düzenleyen Duman, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Duman, daha sonra ilçe şehitliğini ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
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