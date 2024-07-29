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        Belediye İskilipspor'dan Ferhat Yiğit Türkiye şampiyonu oldu

        Belediye İskilipspor güreşçisi Ferhat Yiğit'in, Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda 70 kiloda Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 20:51 Güncelleme: 29.07.2024 - 20:51
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        Belediye İskilipspor'dan Ferhat Yiğit Türkiye şampiyonu oldu
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        Belediye İskilipspor güreşçisi Ferhat Yiğit'in, Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda 70 kiloda Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 27-28 Temmuz'da yapılan şampiyonaya katılan Belediye İskilipspor güreşçisi Ferhat Yiğit, 70 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

        Belediye İskilipsporlu güreşçiler Kerim Uysal 70 kiloda, Yunus Emre Battal da 65 kiloda Türkiye ikinciliği elde etti.

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