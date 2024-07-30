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        Çorum'da coğrafi işaretli İskilip çileğinin ekim alanı 750 dekara yükseldi

        Çorum'un İskilip ilçesinde 2007 yılında 5 dekar alanda deneme amacıyla başlayan çilek üretimi, 2024 yılında yaklaşık 750 dekar alana yayıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:37 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:37
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        Çorum'da coğrafi işaretli İskilip çileğinin ekim alanı 750 dekara yükseldi
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        Çorum'un İskilip ilçesinde 2007 yılında 5 dekar alanda deneme amacıyla başlayan çilek üretimi, 2024 yılında yaklaşık 750 dekar alana yayıldı.

        İlçede tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla özellikle dağlık bölgelerdeki köylerde çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

        2007 yılında yapılan denemede iyi verim alınması üzerine açılan kurslarda çilek üretimi eğitimi alan çiftçiler, arazilerinin belli bölümlerinde çilek yetiştiriciliğine başladı.

        İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesince desteklenen çiftçiler, ürettikleri çilekleri tarlalarının yanına kurdukları tezgahlarda ve ilçe merkezinde satarak gelir elde etti.

        2013 yılında organik üretime geçen çilek üreticileri, ürünlerini İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kurulan organik pazarlarda satmaya başladı.

        İskilip Belediyesince 2023'te coğrafi işaret tescili alınan İskilip çileği, tatlı aromasıyla öne çıkıyor.

        Yılda 4 kez hasat yapan İskilipli çilek üreticileri, bu yıl 2 bin ton çilek elde etmeyi hedefliyor.

        İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, AA muhabirine, İskilip'te çilek üretiminin 750 dekara kadar yükseldiğini söyledi.

        İlçede 520 ile 1650 rakımları arasında çilek yetiştirildiğini belirten Efe, "Bölgemizdeki gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması ve toprağımızın potasyum zenginliği nedeniyle çileğimizin aroması fazladır." dedi.

        Efe, ilçede üretilen çileğin bir kısmının Türkiye'nin farklı illerine gönderildiğini, bir kısmını da Ziraat Odası bünyesinde kurdukları dondurarak kurutma tesisinde kurutarak ilçe ekonomisine katkı sağladıklarını kaydetti.

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