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        Ahlatcı Çorum FK, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:04
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        Ahlatcı Çorum FK, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aytaç ve Seven ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Öte yandan kırmızı-siyahlı takım, Bolu'daki kampın sona ermesinin ardından yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, günü çift idmanla tamamlayan futbolcular, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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